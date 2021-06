Samuel García recibe constancia de mayoría en Nuevo León

Samuel García Sepúlveda, recibió este domingo la constancia de gobernador electo a de Movimiento Ciudadano, de la Comisión Estatal Electoral.

García agradeció a los 786 mil votantes que le brindaron el triunfo, convirtiéndolo en el gobernador más joven ha tenido la entidad.

“Quisiera iniciar dando las gracias a todos los neoloneses que con su voto logramos una jornada muy copiosa, una jornada histórica, una jornada limpia y agradezco infinitamente a los 786 mil ciudadanos que confiaron en que sí se puede construir un nuevo Nuevo León”, dijo.

Acompañado de su familia, su esposa Mariana Rodríguez y de compañeros de partido, García señaló que la entidad le será entregada con diversas problemáticas que se convertirán en un reto, por lo que esta semana iniciará el proceso de transición.

“En agosto empezarán a recortar el agua, en agosto regresarán los niños a la escuela, si a eso le sumamos las crisis que ya veníamos cargando del transporte público, de la inseguridad y de un estado cerrado con finanzas recortadas, ahora sí empieza lo bueno”.

“Sé perfectamente las ‘papas calientes’ que me van a heredar y por eso no vamos a perder ni un sólo día, si bien es cierto la ley estipula que la transición comience 30 días antes, no me voy a esperar hasta ese día porque tenemos en agosto el regreso a clases, tenemos crisis de transporte público, tenemos que continuar la vacunación, tenemos que recuperar la economía y tenemos que ir de manera respetuosa con el gobierno federal”.

Ganar la gubernatura fue el primer paso para poder construir un nuevo Nuevo León, pero viene el reto más grande que he tenido en vida, un reto que asumo con mucho orgullo. No duden que voy a poner toda mi energía y mi concentración para trabajar por nuestro estado. pic.twitter.com/ZJkvtaH3O7 — Samuel García (@samuel_garcias) June 13, 2021

García también mandó un mensaje conciliador a la federación, aunque recalcó que buscará la renegociación del Pacto Fiscal.

“Desde aquí, un afectuoso saludo y reconocimiento a Ramírez de la O, que sepa el Secretario de Hacienda que va a tener en Nuevo León siempre puertas abiertas, bienvenidos los proyectos, bienvenidas las propuestas y con eso vamos a buscar el nuevo Convenio que tanto necesita nuestro estado”.

En su discurso, García explicó que buscará que no se envié agua de Nuevo León a otras entidades para evitar el desabasto y evitar la instalación de empresas contaminantes.

