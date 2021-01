Salón Tesorería, lugar con altas posibilidades de contagio de Covid-19

Por Raúl Ruiz-Miguel Celaya/Reporteros.

El Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde se llevan habitualmente las Conferencias Mañaneras, que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, todas las personas que asisten tienen posibilidades de alto contagio de Covid-19. Así lo aseguro de manera categórica, la doctora en Biología Molecular y Celular por la Universidad de Oxford, Roselín Lemus Martín, quien además posee una Maestría en Oncología Molecular por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid.

En entrevista la científica señalo, que por tratarse de un lugar cerrado, con mala ventilación y donde el mismo presidente no usa el cubrebocas, aunado al número de personas que tampoco lo usan, además se suma el número de horas que permanecen al interior, los funcionarios, los invitados, los reporteros, el personal de comunicación social de presidencia, así como el personal de la Ayudantía, es suficiente para contagiarse, a pesar de encontrarse a 3, 5 o 10 metros entre persona y persona, existe el riesgo de contagio. Situación por la que recomendaría, a todas las personas que acuden a las Mañaneras, que deben realizarse la prueba de Covid-19.

De igual forma la doctora Roselyn Lemus-Martin, experta en vacunas graduada en la universidad de Oxford, explicó, que la primera dosis de la fórmula de Pfizer protege solo en un 50%. Lemus-Martin recordó que el efecto de la vacuna, no es inmediato. “Las personas piensan: me vacuno y automáticamente estoy protegido. No. Tarda un tiempo en lo que se empieza a producir la respuesta inmune”. De acuerdo con la experta, toma de 10 a 12 días desarrollar la respuesta inmune, “en esos días voy a estar todavía desprotegida, después de la segunda dosis ya lo estará”.