Salgado Macedonio se retracta y niega amenazas a funcionarios del INE

A las 18 horas de este martes vence el plazo que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación(TEPJF) al Instituto Nacional Electoral (INE) para calificar nuevamente la falta qué cometió el guerrerense al no reportar los gastos de precampaña.

Mientras permanece a la espera, en el plantón instalado fuera de las instalaciones del INE, y tras las declaraciones hechas contra los Consejeros del Instituto, Félix Salgado Macedonio, dijo que el movimiento que encabeza es pacífico y negó haber hecho amenazas a funcionarios del INE.

Señaló que “no son amenazas, yo no sé porque dicen qué son amenazas, no son amenazas; yo no sé dónde vive y quería saber dónde vive nada más, pero ya no quiero conocer a Lorenzo (Córdoba) ni quiero saber dónde vive”.

Asimismo, indicó que su movimiento “no es apología de la violencia, no es incitar a la violencia nada de eso, este movimiento es pacífico aquí estoy con mi esposa mis hijas mis nietos y mi líder nacional”, dijo Félix Salgado Macedonio.

Salgad, insistió en que aun cuenta con recursos legales para continuar su lucha y que en caso de que le retiren la candidatura la volverá a impugnar basado en el artículo 35 constitucional.

“Los volvemos a impugnar, existe el artículo 35 constitucional, estoy en mi derecho a votar y ser votado, no pueden ellos estar por encima… el extremo de quitarnos la candidatura es incorrecto, es inconstitucional”, mencionó Salgado.

Félix Salgado Macedonio aseguró que está preparado para cualquier resultado, ya que está en entredicho el prestigio de INE.

Por su parte, el presidente Nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que es innecesario el llamado por parte la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero a mantener respeto mutuo, ante las declaraciones de Félix Salgado Macedonio referente a consejeros del INE.

“Me parece increíble porque la secretaria participa en el gobierno de un presidente que nos enseñó a luchar, entonces quien conoce mínimamente la historia de este movimiento sabe que es absolutamente pacífico. Me extraña los llamados y la campaña que se hizo ayer tratándonos de etiquetar como violentos. Me parece absolutamente innecesario y lo digo respetuosamente y Jorge quien conoce nuestro movimiento sabe que somos absolutamente pacíficos. En ningún momento hubo ninguna amenaza para nadie, Félix es dicharachero, pero en ningún momento hubo ninguna amenaza, juega todo el tiempo… pero ahí está su carrera ahí está su trayectoria siempre de manera pacífica y siempre participando por tener una auténtica democracia Félix viene de denunciar el fraude del 88”, señaló Mario Delgado.

Y aseguró que es una campaña más de la derecha y que hubo personas “compañeros” que siguieron el juego.

“Violencia es disfrazarse de árbitro y favorecer a una parte de la democracia, eso pone en riesgo todo lo que se ha conseguido y eso es lo que provoca mucho enojo de la gente, el abuso de las autoridades la falta de honestidad”, añadió Mario Delgado.

