Roger Federer reaparecerá durante el torneo de Doha

Los aficionados al deporte blanco sonríen, pues Roger Federer reveló la fecha de su regreso a las canchas, luego de 13 meses sin actividad, tras la lesión que sufrió en su rodilla derecha, que lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones, una de ellas en febrero y la otra en junio del 2020.

Será en el torneo de Doha cuando Federer reaparezca en un circuito. El certamen dará inicio el próximo 8 de marzo; es decir, en poco más de un mes, el tenista suizo tomará su raqueta para volver a una competencia oficial.

“Llevo mucho tiempo pensando en cuándo y dónde volver. Australia llegó demasiado pronto para mi rodilla. Y eso duele. Es uno de los lugares donde más amo jugar. Pero quería regresar a un torneo más pequeño donde el estrés también fuese un poco menor”, comentó

En el tiempo que estuvo con su rehabilitación, el tenista suizo quería enfocarse en su familia y alejarse un poco del deporte, aunque confesó que no pudo, pues seguía todos los torneos de tenis. «Me sorprendió seguir viendo resultados y ver partidos, normalmente no hago eso si no participo en un torneo».