Rifa sus carros para comprar tanques de oxígeno, Scott Adrián Moreno, youtuber mexicano

En un video publicado en sus redes sociales, el youtuber Scott Adrián Moreno, conocido como Scott Traveling, explicó cómo rifaría sus carros para comprar tanques de oxígeno

»La vida no tiene precio así que tengo dos carros y he tomado la decisión de rifarlos ya después podré comprarlos cuando las cosas estén bien», explicó.

Un youtuber mexicano se volvió viral en redes sociales, luego de que en un video anunciara la decisión de rifar sus dos carros para ayudar a enfermos de coronavirus (Covid-19). Según explicó, con el dinero de las ganancias planea comprar tanques de oxígeno.

En su página de Facebook, el youtuber Scott Adrián Moreno, conocido como Scott Traveling, explicó cómo rifaría sus carros.

»La situación está muy culey ya me quede sin dinero para seguir comprando tanques y ayudar, y la vida no tiene precio así que tengo dos carros y he tomado la decisión de rifarlos ya después podré comprarlos cuando las cosas estén bien».

También dijo Scott Traveling que con el anuncio de la rifa de los carros recibiría críticas.

»Pero con críticas no se salvan vidas. Prefiero intentarlo y que me critiquen, que ser indiferente con el dolor de las personas que están perdiendo familiares».

Según diversos testimonios en redes sociales, el youtuber reunió a diez doctores para que a través de WhatsApp, aquellos que no pueden pagar el doctor reciban consultas. Además, tiene 50 tanques de oxígeno que presta a quién lo necesita.

En el video que publicó en su canal de YouTube, donde cuenta con 634 mil suscriptores, Scott Traveling explica la manera en que funcionará la rifa de los carros. Además, indica que para mayor información pueden comunicarse al teléfono 445 159 7105.