Ricardo Monreal, tajante advierte que no participará en actos adelantados de campaña

La carrera por la sucesión es un proceso adelantado, en que el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, no quiere participar: “no, no quiero incurrir en responsabilidades jurídicas legales. No voy a anticipar ningún acto de campaña o precampaña, tengo bastante trabajo aquí en el Congreso y voy a cuidar todo”.

Dijo que no es un error del presidente, porque él es muy inteligente y medita muy bien las cosas antes de hacerlas. Destacó que está agradecido porque lo haya incluido entre los posibles sucesores: “soy coordinador parlamentario, creo que quepo en esa reflexión y le agradezco al presidente, soy un poder aparte, independiente, pero obviamente mi agradecimiento y mi reconocimiento, bastaba más, una palabra del presidente siempre muy fuerte”.

El legislador reiteró que: “no voy a anticipar ningún acto de campaña o precampaña, tengo bastante trabajo aquí en el Congreso y voy a cuidar todo”.

Monreal Ávila afirmó que lo que está haciendo Marcelo Ebrard está bien, está en su derecho a promoverse. Señaló que él tiene una opinión positiva sobre Marcelo Ebrard.

El presidente de la JUCOPO señaló que el país está para buscar soluciones, para responder a desafíos que tienen en el Congreso: “hoy mismo en la Comisión Permanente no pudimos convocar a un periodo extraordinario, porque nos faltó un consenso mayor; y tenemos en los próximos días que lograr la ratificación de dos servidores públicos importantes, que es el Secretario de la Función Pública y el Secretario de Hacienda”.

Indicó que él no puede andar promoviéndose: “Imagínese que yo ande por los pueblos promoviéndome cuando aquí está la olla hirviendo; mejor hay que atenderla, hay que platicar con los dirigentes de partidos y hay que buscar acuerdos”.

Reiteró que no va a precipitarse, aunque recordó que, llegado el momento, estará puntual a la cita con la historia y que ya ha decidido, cuando Morena señale las reglas para participar políticamente, electoralmente, internamente, entonces se va a sujetar a esas reglas y participará.

El senador por Zacatecas comentó que el tiempo será hacia el mes de septiembre-octubre del 2023.

Hizo hincapié en que es muy temprano y que no se va a involucrar en una campaña anticipada para la sucesión presidencial: “actuaré con mucha prudencia y con mucha calma”.

Señaló que su experiencia política lo hacen actuar con mucha serenidad. Dijo que no le gusta lo que está sucediendo, porque los gritos están generando vacíos: “la contienda precipitada o anticipada provoca, sin duda, debilidad institucional y quizás hasta división entre los grupos de seguidores de uno y otro”.

Recordó que hasta el momento se ha mencionado a ocho o nueve funcionarios: “imagíneselos en el campo de la acción, cada uno por su lado promoviéndose para obtener el respaldo popular en aras de lograr la contienda a candidatura presidencial”.

Al preguntarle en la entrevista sobre la participación de Mario Delgado en estas reuniones Monreal Ávila respondió: “Yo le diría que Mario Delgado es un hombre inteligente, es el dirigente nacional del Partido y él es el que debe establecer con prioridad no sólo las reglas, sino los tiempos”.

