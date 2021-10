Ricardo Monreal propone elevar el debate en el Senado y no crear falsa disputa por asistencia de AMLO a entrega de la medalla Belisario Domínguez

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila reiteró que el debate sobre la asistencia de presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a la sede del Senado de la República para la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, es hueco y vacío, toda vez que tendrá la representación del secretario de Gobernación, Adán Augusto Santiago López.

En conferencia de prensa, el senador resaltó que México vive en un régimen presidencial y no en un parlamentario, con la claridad de que son poderes distintos, por lo que la decisión que ha tomado el Ejecutivo federal “es respetable, no vamos a insistir porque es una decisión que él ya tomó y creo que cada uno debe asumir en el Congreso su responsabilidad”.

Para Monreal Ávila el debate en el senado es normal, sin embargo, el de la asistencia del presidente a la cámara Alta es “un debate hueco, vacío, un falso debate porque va a estar la representación del Ejecutivo federal en la persona del secretario de gobernación”.

Rechazó hacer un llamado al Ejecutivo Federal para que reconsidere la decisión de no asistir a la entrega de la presea e insistió su respeto a la autonomía de los poderes “y para mí, la decisión de él es respetable, no voy a hacer ningún tipo de llamado, su decisión está tomada y debemos respetarla”.

Para la entrega de la presea, añadió, se invitó a Cuauhtémoc Cárdenas y a Porfirio Muñoz Ledo, y el evento se realizará en la antigua casona de Xicoténcatl.

Sin embargo, comentó que hubiera gustado que estuviera el presidente de la República, “aunque nadie hubiera garantizado que nadie le faltara al respeto”.

Ricardo Monreal explicó que entabló comunicación con sus pares en el senado y con los coordinadores parlamentarios, “pero ellos mismos no garantizaban que su bancada pudiera tener una actuación normal”.

No me escandalizo, aseguró el líder de la fracción parlamentaria de Morena, “como siempre he sido opositor y he sido legislador muchos años de mi vida, no me escandalizo, ni tampoco frivolizo la inasistencia, era deseable que estuviera pero es respetable su decisión”, reiteró.

El presidente de la Jucopo recordó que el presidente de la República ha resistido ataques, estigmatizaciones, persecuciones y cercos mediáticos a lo largo de su carrera político y consideró que de este falso debate saldrá adelante.

“Él –el Presidente- es aguantador, tiene 50 años aguantando persecuciones, cercos mediáticos, estigmatizaciones y esta parte de su vida la va a resistir bien, y va a salir adelante porque la mayoría de los mexicanos estamos con él y vamos a respaldarlo y a fortalecerlo”, subrayó.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...