Ricardo Monreal hace llamado a la cohesión de Morena

«Falta de claridad en sección interna es talón de Aquiles del partido», asegura

El senador Ricardo Monreal Ávila reiteró su llamado a los militantes de Morena para evitar los conflictos internos, generar las condiciones de triunfo legítimo y acompañar al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El líder de la mayoría legislativa en el Senado de la República asentó que el movimiento requiere unidad y cohesión «para poder lograr las metas que el pueblo se proponga».

«Busquemos los entendimientos, no busquemos la confrontación, busquemos colaboración, no busquemos exclusión, busquemos inclusión, no busquemos rupturas, busquemos aperturas», expresó el senador en el Tercer Informe de Actividades de la senadora Marybel Villegas Canché.

Monreal Ávila aseguró que en Morena “no nos dividiremos, nos esforzarnos en construir un partido con vida orgánica, con estructura, con debate interno y con capacidad de diseñar procesos internos”.

Subrayó que para mantener la unidad al interior del partido es necesario transparentar los procesos de selección de candidatas y candidatos a puestos de elección popular.

En conferencia de prensa, previo a la presentación del Informe, el senador señaló que esta falta de claridad y certeza es el principal problema del partido, ya que divide y aleja de la ciudadanía.

Por ello, indicó, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, trabaja para resolver este “talón de Aquiles” del partido. En este sentido, informó que se planteó realizar tres encuestas para estos procesos, una principal y dos espejos; sin embargo, afirmó que lo mejor es realizar elecciones primarias.

No vamos a dividirnos, subrayó, y nos esforzaremos por construir un partido con vida orgánica, con estructura, con debate interno y con capacidad de diseñar procesos internos.

Tenemos que generar las condiciones que permitan construir un partido con vida institucional, ya que Morena no puede ser un grupo con intereses encontrados, sin orientación y sin debate interno.

Es necesario caminar unidos, aseguró presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado: «no aconsejo separación, divorcio o aislamiento; aconsejo la unidad de todos».

Ricardo Monreal señaló que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene mucha presencia en Morena, lo cual fortalece al movimiento. Además, afirmó que Morena tiene personalidades que lo hacen un partido atractivo y fuerte, a pesar de las diferencias internas.

