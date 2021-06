Revela AMLO que refinería de Texas se compró con fideicomisos del Conacyt

Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que la refinería Deer Park, ubicada en Texas, Estados Unidos, se pudo comprar gracias a los recursos que se obtuvieron de recuperar el control de los fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Durante la conferencia matutina, defendió nuevamente la adquisición de esta planta para incrementar la capacidad de refinación del país, al asegurar que el mundo va a seguir demandando petróleo hasta el 2050.

“La mayor parte de lo que iba al Conacyt, haciendo a un lado las becas y lo que se debe seguir entregando a investigadores, una buena cantidad de dinero, la mayor parte que se dedicaba a la innovación tecnológica, era dinero que se ocupa en construir elefantes blancos” señaló López.

“Nos da para comprar esa refinería, para reiniciar la construcción de la coquizadora de Tula y nos dio para ayudar a damnificados de las inundaciones, para la compra de enseres a miles de familias que resultaban afectadas, o sea, nos da para que no nos falte presupuesto”, destacó.

Recordó que desde mediados de 2020 su gobierno comenzó a analizar la compra de Deer Park, justo cuando se desplomaron los precios del petróleo. Fue entonces que las petroleras decidieron vender sus activos y Shell en específico ofreció algunas de sus plantas.

“Decir ‘ya no debemos de seguir utilizando los recursos no renovables como el petróleo, ya vámonos a otras energías alternativas’, dicen ‘ya no se va a necesitar hacia el futuro el petróleo’, desgraciadamente va a transcurrir bastante tiempo para que dejemos de utilizar el petróleo”, agregó.

