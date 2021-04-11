Reubican Macroquioscos de la Salud para pruebas gratuitas de COVID-19 en CDMX

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|1
|ÁLVARO OBREGÓN
|EXPLANADA DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
|TOLTECA
|CALLE CANARIO ESQ. CALLE 10, C.P 01150
|2
|ÁLVARO OBREGÓN
|CASA JAIME SABINES
|SAN ANGEL
|AV. REVOLUCION ENTRE CALLE
MADERO Y CALLE DR. GÁLVEZ,
C.P 01000
|3
|ÁLVARO OBREGÓN
|PARQUE JAPÓN
|PARQUE LAS ÁGUILAS
|RÓMULO O’FARRIL #143, C.P
01759
|4
|AZCAPOTZALCO
|EXPLANADA DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO
|CENTRO AZCAPOTZALCO
|CALLE CASTILLA OTE ESQ. AV. 22 DE FEBRERO, C.P 02008
|5
|BENITO JUÁREZ
|EXPLANADA DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
|SANTA CRUZ ATOYAC
|AV. DIVISIÓN DEL NORTE #1611, C.P 03310
|6
|BENITO JUÁREZ
|EXPLANADA METRO MIXCOAC
|SAN JUAN
|AV. REVOLUCION ESQ. CALLE EMPRESA, C.P 03910
|7
|BENITO JUÁREZ
|EXPLANADA METRO ETIOPIA
|NARVARTE PONIENTE
|EJE 4 SUR XOLA ESQ. AV. CUAUHTÉMOC, C.P 03020
|8
|COYOACÁN
|ESTACIONAMIENTO DEL IEMS RICARDO FLORES MAGÓN
|EJIDO VIEJO DE SANTA ÚRSULA COAPA
|CALZ. DE TLALPAN 3463, C.P 04910
|9
|COYOACÁN
|EXPLANADA DE ALAMEDA DEL SUR
|COAPA
|CANAL DE MIRAMONTES ESQ. AV. LAS BOMBAS, C.P 04929
|10
|COYOACÁN
|JARDÍN HIDALGO
|COYOACÁN
|JARDÍN PLAZA HIDALGO #1,
C.P 04020
|11
|CUAJIMALPA
|EXPLANADA DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA
|SAN PEDRO CUAJIMALPA
|AV. JUÁREZ ESQ. AV. MÉXICO, C.P 05000
|12
|CUAUHTÉMOC
|EXPLANADA DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
|BUENAVISTA
|CALLE JESÚS GARCÍA ESQ.
CALLE LUIS DONALDO
COLOSIO, C.P 06350
|13
|CUAUHTÉMOC
|PINO SUÁREZ
|CENTRO
|AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA ESQ.
AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, C.P 06080
|14
|CUAUHTÉMOC
|GLORIETA DE LOS INSURGENTES
|ROMA
|AV. INSURGENTES SUR ESQ. AV. CHAPULTEPEC, C.P 06600
|15
|GUSTAVO A. MADERO
|EXPLANADA DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO
|VILLA GUSTAVO A. MADERO
|CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE
CALLE GARRIDO Y CALLE
ALBERTO HERRERA, C.P 07050
|16
|GUSTAVO A. MADERO
|MERCADO DE LA COLONIA
MÁRTIRES DE RIO BLANCO
|MÁRTIRES DE RIO BLANCO
|AV. H. CONGRESO DE LA
UNIÓN ENTRE CALLE OTE. 91 Y CALLE OTE. 95, C.P 07880
|17
|GUSTAVO A. MADERO
|DEPORTIVO CARMEN SERDÁN
|LOMA LA PALMA
|CALLE EDO. DE MÉXICO ENTRE
CALLE MORELOS Y CALLE LA
CORONA, C.P 07160
|18
|IZTACALCO
|EXPLANADA DE LA ALCALDÍA IZTACALCO
|RAMOS MILLÁN BRAMADERO I
|AV. RÍO CHURUBUSCO ESQ. AV. TE C.P 08000
|19
|IZTACALCO
|CETRAM PANTITLÁN
|AGRÍCOLA PANTITLÁN
|CALLE GUADALUPE ESQ. AV. RIO CHURUBUSCO, C.P 08100
|20
|IZTAPALAPA
|EXPLANADA DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA
|SAN LUCAS
|CALLE ALDAMA #63, C.P 09000
|21
|IZTAPALAPA
|PLAZA CÍVICA
|SAN MIGUEL TEOTONGO
|CALLE 18 DE MARZO ESQ. AV.
UNIÓN DE COLONOS, C.P 09630
|22
|IZTAPALAPA
|CAMELLÓN LAS TORRES
|SAN LORENZO TEZONCO
|AV. TLÁHUAC ESQ. AV LAS TORRES, C.P 09790
|23
|IZTAPALAPA
|CAMELLÓN FRENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES 6
|U. H VICENTE GUERRERO
|AV. ANTONIO DÍAZ SOTO
GAMA ESQ. CALLE LUIS
MORONES, C.P 09200
|24
|IZTAPALAPA
|PLAZA CÍVICA
|SAN ANDRÉS TETEPILCO
|AV. EMILIO CARRANZA ESQ. CALLE LABORISTAS, C.P 09440
|25
|MAGDALENA CONTRERAS
|EXPLANADA DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS
|BARRANCA SECA
|CALLE ÁLVARO OBREGÓN ESQ.
CALLE J. MORENO SALIDO, C.P 10580
|26
|MAGDALENA CONTRERAS
|CENTRO SAN NICOLÁS TOTOLAPAN
|SAN NICOLÁS TOTOLAPAN
|CALLE PROGRESO ESQ. CALLE BENITO JUÁREZ, C.P 10900
|27
|MIGUEL HIDALGO
|EXPLANADA DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
|AMPL. DANIEL GARZA
|AV. PARQUE LIRA ESQ. CALLE
GOBERNADOR AGUSTÍN
VICENTE EGUÍA, C.P 11860
|28
|MIGUEL HIDALGO
|EXPLANADA DEPORTIVO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
|PENSIL NORTE
|CALLE LAGO TRASIMENO ESQ.
CALLE LAGO WETTER, C.P 11430
|29
|MIGUEL HIDALGO
|BAJO PUENTE TACUBA
|TACUBA
|CALZ. MÉXICO TACUBA ESQ.
AV. AQUILES SERDÁN, C.P 11410
|30
|MILPA ALTA
|PLAZA PÚBLICA
|SAN SALVADOR CUAUHTENCO
|JALAPA #2, C.P 12300
|31
|MILPA ALTA
|PLAZA CÍVICA
|SANTA ANA TLACOTENCO
|FRANCISCO I. MADERO #10, C.P 12900
|32
|TLÁHUAC
|COORDINACIÓN TERRITORIAL LA NOPALERA
|LA NOPALERA
|CALLE RICARDO MONGES
LÓPEZ ESQ. CALLE FALSTAFF,
C.P 13220
|33
|TLÁHUAC
|COORDINACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO
|MIGUEL HIDALGO
|CALLE LA GIOCONDA ESQ.
CALLE FRANCISCO PEÑALOZA,
C.P 13200
|34
|TLALPAN
|MÓDULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
|LOMAS DE PADIERNA
|CALLE ACANCEH ESQ. CALLE HOPELCHEN, C.P 14240
|35
|TLALPAN
|KIOSCO DEL PUEBLO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC
|PBLO. SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC
|CALLE REFORMA ESQ. CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, C.P 14400
|36
|VENUSTIANO CARRANZA
|EXPLANADA DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
|JARDÍN BALBUENA III
|AV. FRANCISCO DEL PASO Y
TRONCOSO ESQ. AV. FRAY
SERVANDO TERESA DE MIER,
C.P 15900
|37
|VENUSTIANO CARRANZA
|EXPLANADA METRO SAN LÁZARO (TAPO)
|7 DE JULIO
|AV. EDUARDO MOLINA ESQ.
CALZ IGNACIO ZARAGOZA, C.P 15390
|38
|XOCHIMILCO
|EXPLANADA DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO
|BARRIO EL ROSARIO
|AV. GUADALUPE I. RAMÍREZ #4, C.P 16070
|39
|XOCHIMILCO
|QUIOSCO BARRIO DE XALTOCAN
|BARRIO XALTOCAN
|AV. 16 DE SEPTIEMBRE ESQ.
CALLE CAMINO A NATIVITAS,
C.P 16090
|40
|XOCHIMILCO
|PLAZA CÍVICA DE SANTIAGO TULYEHUALCO
|PBLO. SANTIAGO TULYEHUALCO
|CALLE PINO SUÁREZ ESQ.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA, C.P 16700