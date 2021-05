Responde AMLO a Fernández de Cevallos

«Ay nanita”, así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la petición del político Diego Fernández de Cevallos, quien lo retó para que acuda a Palacio Nacional para responder a señalamientos que hizo hacia su persona en la conferencia matutina del miércoles.

López Obrador apuntó que Fernández de Cevallos debe aclarar preguntas acerca de su presunta relación cuando fue abogado de una empresa fabricante de jugos.

“Es muy sencillo, que (Fernández de Cevallos) aclare si fue cierto o no que fue abogado de jugos Del Valle, que diga si es cierto o no, como sostienen los abogados, que ellos estaban solicitando, tanto la empresa como el abogado, que les devolvieran el IVA entrando el gobierno de Vicente Fox”, expuso.

“Que diga si es cierto o no que, si se terminaba el juicio, llegaron a un acuerdo administrativo si que se concluyera el proceso. Que siga si es cierto o no que el acuerdo fue recibir miles de millones de pesos. Que siga si es cierto o no que por esa devolución del IVA a jugos del Valle descontaron participaciones federales a los estados”, declaró.

Que diga si es cierto o no que él utilizó sus influencias y que nos diga por último de cuánto fue el moche, cuánto ganó por ese asunto”, afirmó.

El miércoles, López Obrador acusó a Fernández de Cevallos por ser parte de una maniobra presuntamente ilegal para lograr la devolución de impuestos a una empresa de juegos en el sexenio de Vicente Fox, en donde incluso aseguró que el abogado utilizó todas sus influencias para lograr su cometido.

En su respuesta, Fernández de Cevallos pidió al presidente una cita en Palacio Nacional para responder a esta acusación.

