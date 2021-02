Responde AMLO a E.U. sobre señalamientos de la reforma Eléctrica: «Tienen libertad de expresión»

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a los señalamientos realizados desde Estados Unidos a la reforma de la industria eléctrica aprobada en días pasados, en la Cámara de Diputados.

“Ellos opinan que nosotros debemos actuar de una forma, pues está bien. Porque también hay que garantizar la libertad de expresión no solo en un país”, dijo.

Al ser cuestionado si se abordaría el tema de la ley eléctrica durante la reunión virtual que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, realizará con funcionarios mexicanos, señaló “Es un asunto de las políticas de cada país, de cada nación, somos libres y soberanos, somos independientes».

«Nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos de Estados Unidos de América, no nos metemos, y de ninguna nación del mundo porque no queremos que nadie decida sobre lo que le corresponde a los mexicanos, además sería violatorio de la Constitución”, dijo.