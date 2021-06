Rescatan el cuerpo de quinto minero tras desplome en Múzquiz, Coahuila

Este miércoles fue recuperado el cuerpo del quinto minero de los siete que quedaron atrapados, desde el pasado 4 de mayo, tras el derrumbe en la mina de Miracán, en Múzquiz, Coahuila, informó La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

En redes sociales, la dependencia señaló que “a las 9:57 horas rescatistas recuperaron el cuerpo” y señaló que continúan con los trabajos de rescate de los dos mineros restantes.

La tarde del viernes pasado, una mina de arrastre colapsó tras una inundación, hecho que dejó atrapadas a siete personas, de las que cinco cuerpos han sido rescatados.

A las 9:57 horas rescatistas recuperaron el cuerpo del quinto trabajador que permanecía en la mina Micarán en Múzquiz, Coah. Nuestra solidaridad con las familias. Se continúa con los trabajos de rescate de manera coordinada entre las autoridades federales, locales y rescatistas. — STPS México (@STPS_mx) June 9, 2021

Esta mañana la organización “Familia Pasta de Conchos”, lamentó el deceso del minero, a quien identificó como Carlos Moreno Cervantes y expresó su solidaridad a sus familiares y amigos.

El gobierno de Coahuila dio a conocer el lunes que, en los trabajos de búsqueda, participan voluntarios de empresas mineras de la región, que son dirigidos por la empresa MIMOSA. La Guardia Nacional apoya con la incorporación de binomios caninos que trabajaron en la localización de los mineros.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) informó en días pasados, que las “terribles condiciones” en las que se encontraba la mina fueron denunciadas desde hace meses, sin embargo, acusaron que pasaron inadvertidos.

“También en el proceso ante la CIDH del caso Pasta de Conchos se ha insistido en que la reparación sin medidas de no repetición no permitiría evitar nuevos siniestros. Estas alertas no se han escuchado, se ha privilegiado la indemnización y se ha excluido a víctimas y defensoras que por años centraron su lucha, no en reparación, sino en rescate y medidas de no repetición”, recalcó.

