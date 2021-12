Resalta AMLO que su gobierno hace inteligencia, no espía

En conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que en su gobierno no se espía pero sí se hace inteligencia respecto a lo que sucede con otros políticos, incluso los de Morena.

El mandatario señaló esto en el marco de una consulta respecto a su pensar sobre el uso de una aeronave privada por parte del senador morenista Julio Menchaca Salazar, quien hizo uso de un avión privado a aeronave que trasladó a Menchaca a la toma de protesta del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha, el pasado 31 de octubre.

“Este senador aspira a ser candidato a Hidalgo”, dijo el mandatario en su conferencia mañanera.

Añadió que del tema no tiene mucha información, no obstante, comentó que su trabajo también es buscarla “pero no espiamos, es inteligencia”.

La reportera que lo consultó señaló que por un tema similar había sido registrado en el marco de la boda del Santiago Nieto, en el que la ex secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, presentó su renuncia.

Respecto al tema, dijo, “en este caso no tengo información pero si hay una ilegalidad que se presente una denuncia”.

