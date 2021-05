Resalta AMLO que no es su estilo visitar a los afectados por el desplome de L12 del Metro

Afirmó Andrés Manuel López Obrador que “no es su estilo” ir a visitar a los afectados por el desplome de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México y que solo está al pendiente de las investigaciones.

Ese no es mi estilo. Tiene que ver con lo espectacular y lo que hacía antes. No me gusta la hipocresía. Estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas, «me duele mucho”, dijo.

Asimismo López Obrador argumentó que la tragedia en el Metro se ha utilizado para hacer linchamientos políticos hacia su gobierno, por lo que pidió esperar a los peritajes correspondientes.

Asimismo afirmó Obrador que el gobierno federal no maneja el Sistema de Transporte Colectivo Metro, sino que le corresponde al Gobierno de la Ciudad de México.

El gobierno federal no maneja el STC Metro, depende del Gobierno de la Ciudad de México. Es una obra que se hizo relativamente poco, ¿cuántas veces les han dado mantenimiento a los segundos pisos?”, señaló López Obrador.

“¿Qué tienen que ver los peritos en esto? Tienen que decir qué pasó, qué fue lo que falló y quiénes son los responsables, pero no adelantarnos y aprovechar para sacar raja política como lo hicieron unos del PAN, que estaba la tragedia y ahí van a pedirle a la gente que denuncie”, concluyó.

