Resalta AMLO que México es el país de América Latina que aplica más vacunas contra Covid-19

El mandatario resaltó que México es el país de América Latina que aplica más vacunas para inmunizar a la población contra el Covid-19.

Aseguró que el Gobierno de la Cuarta Transformación garantizará el acceso universal y gratuito a las y los mexicanos.

Informó que ya se tienen contratadas vacunas para 120 millones de mexicanos con una inversión de 32 mil millones de pesos y hasta este día se han entregado 10 mil millones de pesos de anticipos.

Reiteró que se otorgarán todas las facilidades a empresarios y gobiernos locales que tengan la intención de adquirir vacunas con las farmacéuticas ya autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“Estamos adquiriendo vacunas pero no podríamos, sería mezquino, decirle a quienes quieren ayudar que no se les permite porque es una función, y lo es, del gobierno federal, pero no vamos a aplicar normas estrictas cuando está de por medio la salud del pueblo, la ética, el humanismo”, expresó.