Resalta AMLO que en la 4T hay relevos generacionales

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en la 4T ya hay relevos generacionales a diferencia de la oposición que consideran eso un problema.

«Estoy muy contento porque hay relevo. Es la generación que sigue, no sé si me explico. Yo tengo 67, de 50 para arriba hay mujeres y hombres, se van a enojar los adversarios, pero la verdad, la verdad sí hay relevo de este lado. Ellos tienen problema, nosotros no, hay un abanico», indicó.

En su conferencia mañanera, comentó López Obrador que en el movimiento que encabeza hay personas con convicciones e ideales para la transformación del país.

«Entonces, eso es lo que hay que tener: gente con convicción, que les importe la gente, que les interese la nación. Es un proceso y vamos para allá, a la patria se le sirve, no se le cobra. Pero eso es lo mejor. Hay muchos, yo estoy satisfecho porque ya hay relevo generacional», señaló.

Comparte esto: Tweet



Imprimir