Resalta AMLO que en espacio de «Quién en quién en el fake news» dará derecho de réplica

El presidente Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a dar derecho de réplica a los periodistas y medios exhibidos, luego de darse a conocer mentiras noticiosas a través de su nuevo espacio “Quién es quién en las fake news de la semana”, lo cual podría hacerse todos los viernes.

“Bueno, sí, pero sería la réplica después, no hacer lo que ellos hacen porque no dan derecho de réplica. (Podrán) presentar pruebas, estamos buscando la mejor forma de hacerlo, podría ser como el quién es quién en los combustibles, podría ser en viernes para tener más información, y da tiempo para la réplica, no hace falta (que sea aquí), podría ser en carta o por redes”.

Consultado sobre el tema por un periodista extranjero, el mandatario dijo que sí se les dará, pero no seguridad especial, pues dijo que la mayoría de los medios son propiedades de los más ricos y poderosos del país.

“(Los periodistas) también viven de eso, les es negocio atacarme, o sea, reciben recursos por esa línea editorial, por atacarnos, sería muy difícil que no nos atacaran porque entonces no tendrían ingresos, no generalizo, pero muchos reciben dinero de nuestros adversarios, bueno, de Estados Unidos. Tenemos facturas que reciben dinero de la Embajada”, respondió.

Respecto a su compromiso de no estigmatizar a los periodistas y cómo lo compaginará con esta nueva sección en sus conferencias desde el Palacio Nacional, el mandatario mexicano añadió que su intención no es estigmatizar a los profesionales de la información, sino a la mentira.

“No es estigmatizar a ningún periodista, es estigmatizar la mentira, la falta de ética. No debe usarse para la calumnia, tiene que ser un medio para informar con objetividad, profesionalismo, y siempre con pruebas, porque lo otro tiene que ver con el hampa de la política y el hampa del periodismo. Aquí hay libertades, antes en el periodo neoliberal se perseguía a los periodistas, se les censuraba, ahora no se persigue a nadie”.

