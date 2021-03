Resalta AMLO que con muro se evitó acoso y provocación por marcha del 8M

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que con el muro se pudo evitar el acoso y se resistió a la provocación durante la manifestación femenina en el Día Internacional de la Mujer.

«Afortunadamente se pudo evadir el acoso, no se cayó en la trampa de la violencia, el día de ayer, y se resistió frente a la provocación».

Y agradeció a las mujeres policías por aguantar agresiones sin violentar a nadie durante la marcha del 8 de marzo.

«Quiero agradecer mucho a los encargados de la seguridad de la Ciudad, especialmente a las mujeres policías que resistieron estoicamente a agresiones y que no cayeron en la provocación, que se puede decir que fueron agredidas y no se agredió a manifestantes», dijo.

El mandatario nacional resaltó la función protectora de las vallas antimotines colocadas entorno a Palacio Nacional.

«Celebro que haya ayudado el muro, porque fue evidente que querían vandalizar el Palacio Nacional. Si no se pone el muro, se hubiese puesto en riesgo a mucha gente, tanto a las que protestaron, y protestaron hombres también, como siempre, infiltrados, provocadores, y si se hubiesen puesto frente a frente con los policías, hubiese habido muchos riesgos, afortunadamente el muro ayudó a detener la provocación», señaló.

Y resaltó que la actuación de su gobierno es distinto a la de otros anteriores.

«Aunque traían sopletes, marros y martillos, pero no hubieron sobre todo daños a las personas, sí hubo mujeres policías quemadas, no graves, afortunadamente. Ni civiles ni policías graves. Salimos bien», y añadió que «esto creo que muestra con claridad que somos distintos, que no somos represores, que se garantizan las libertades, se evita la confrontación, se evita la violencia, y vamos a seguir adelante con el proceso de transformación del país», comentó.

Comparte esto: Tweet



Imprimir