República Democrática del Congo declara el fin del último brote de ébola

La República Democrática del Congo (RDC) declaró oficialmente hoy lunes el fin del décimo segundo brote del ébola, que causó la muerte de seis personas en la provincia oriental de Kivu del Norte.

Desde que se declaró el brote el 7 de febrero pasado, se han reportado un total de 12 casos, incluidos los seis fallecimientos en la provincia.

Gracias a la experiencia del equipo de respuesta de la RDC y los socios en materia de salud, la epidemia se ha controlado en menos de tres meses, dijo el ministro de Salud, Jean-Jacques Mbungani.

«La respuesta a esta epidemia ha estado influenciada por la expansión de la pandemia de COVID-19, que no ha perdonado a nuestro país», señaló.

El reciente brote de ébola estuvo vinculado genéticamente a la epidemia de 2018-2020 en el noreste del país, en la que se infectaron 3.470 personas y murieron 2.287. En otro brote en la provincia occidental de Ecuador entre junio y noviembre de 2020, fueron 130 los contagiados y 55 los fallecidos.

The latest #Ebola outbreak in #DRC🇨🇩 has been declared over after just 3 months. Twelve cases, six deaths & six recoveries were recorded in four health zones in North Kivu during this outbreak.@WHO congratulates DRC’s swift response to this outbreak!

👉🏿https://t.co/2gNHJR22B6 pic.twitter.com/hNZ1moYLaT

— WHO African Region (@WHOAFRO) May 3, 2021