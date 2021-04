Reprueba AMLO el uso de niños como guardias comunitarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó que se use a niños como guardias comunitarios en lugares donde hay crímenes y deficiencias de seguridad

En su conferencia mañanera mencionó que este tema fue expuesto por el periódico «El País», pero que ya no hay condiciones para hacer uso de infantes en este tema, y mostró el video donde los niños están armados y amenazan a los delincuentes.

“Ya no hay condiciones para eso, para tomar un video de niños. Puede ser que existan deficiencias, pero aún con eso, no se justifica lo de los niños, no, y hay que ser claros, categóricos, o sea, el tomar un video como se hizo. ¿Por qué no ponen el vídeo? Para que vean cómo, yo respeto y atiendo”.

López Obrador reconoció que siguen los homicidios en las zonas de Guerreo, de líderes, algunos de ellos que eran conocidos suyos.

“No es un asunto fácil en esa zona ha habido muchos asesinatos, asesinatos de dirigentes que yo conocí desde hace muchos años en esa región, luchadores sociales y estamos trabajando, pero no es así, no es con violencia, mucho menos utilizando a los niños”.

Y en este sentido reprobó que sea un periódico extranjero, vinculado con el periodo neoliberal, según el mandatario, quien haya hecho el reportaje.

“¿Saben quién hizo el reportaje? El País, que es un boletín. Pero bueno, aceptando sin conceder que hay razón, con los niños no. (…) En mi entender esto ya no funciona, esto podía tener efectos en el periodo neoliberal, en el régimen anterior, en el viejo régimen de corrupción, esto no lo hacía El País antes. Sí, lo invitaron para eso, lo invitaron a eso, entonces ya no, a ver, vamos viendo las estadísticas, los datos de la situación de homicidios, de violencia en Guerrero, no estoy diciendo que es un paraíso, nada más decir que estamos trabajando”, dijo en su conferencia.

Lo homicidios en Guerrero, añadió, hay una tendencia a la baja, lo que no sucede en otras entidades.

“No lo puedo decir de otros estados, no lo puedo decir de Guanajuato y lo lamento, porque ahí ha crecido el número de homicidios desafortunadamente, o Estado de México, Jalisco, Zacatecas, pero sí lo puedo decir de Guerrero, estamos trabajando, lo digo porque aquí no hay cifra negra”, aseguró.

Y dijo que tras ver el video se actuó de manera inmediata, que se habló con esas personas, pero sin obligarlos a nada.

“Ahora es distinto, estamos todos juntos, trabajando de manera coordinada. No hay un gobierno perfecto, estamos trabajando y estamos en un proceso de transformación, pero sí hay cosas que hay que analizar todos”.

