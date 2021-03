Reprocha AMLO a COPARMEX haberse opuesto a incremento al salario mínimo

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) el haberse opuesto al aumento de 15 por ciento al salario mínimo para este año.

«El último aumento de 16% no lo aprobaron los del sector empresarial, lo aprobó el sector obrero en la comisión, pero también me refiero a algunas organizaciones del sector empresarial que no aprobaron, por ejemplo la Coparmex no aprobó el aumento», agregó.

Indicó que este tipo de agrupaciones empresariales están muy vinculado a la cuestión partidista.

«El último no lo aprobaron el sector empresarial porque hicieron una votación de las organizaciones y Coparmex encabezó la negativa. En cambio el Consejo Mexicano de Negocios aprobó el aumento, o sea, los más importantes empresarios apoyaron; Coparmex, los más vinculados a la cuestión partidista, se opusieron», criticó.

Indicó que el aumento al salario siempre debe estar por arria de la inflación para apoyar el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

Al mostrar una gráfica en su conferencia, dijo que el salario mínimo y su aumento ayuda a la población.

Citó como ejemplo que en 1982 con un salario mínimo se podían comprar 51 kilos de tortilla, y ya para 2018 sólo alcanzaban con 5.8 kilos, a la fecha se pueden comprar 8.9 kilos, lo cual significa una recuperación.

