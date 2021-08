Reportan cierre de Pentágono debido a un tiroteo

Revela la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono que se tomó la decisión de cerrar las instalaciones del recinto y no se permite la entrada ni salida del personal debido a un tiroteo en la zona ubicada en el condado de Arlington, Virginia, cerca de Washington D. C., en Estados Unidos.

Los informes revelan que la agresión se registró la mañana de este martes afuera del edificio en la plataforma del Metro Bus, que es una entrada principal al Pentágono, usada como entrada y salida.

En un mensaje vía Twitter, las autoridades estadounidenses declararon: “El Pentágono actualmente está bloqueado debido a un incidente en el Centro de Tránsito del Pentágono. Le pedimos al público que evite el área. Próximamente habrá más información”.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.

