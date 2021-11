Renuncia Secretaria de Turismo de la CdMx

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que la secretaria de Turismo, Paola Félix Díaz, presentó hoy su renuncia al cargo a la Jefa de Gobierno, la cual fue aceptada.

Paola Félix Díaz, presentó su renuncia entre versiones que señalan que la detuvieron el viernes pasado por presuntamente intentar ingresar miles de dólares en efectivo a Guatemala.

Fue por medio de sus redes sociales que la ahora exsecretaria dio a conocer que puso su renuncia a disposición de la Jefa de Gobierno de la CDMX, además de negar que hubiera sido detenida.

“Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor, No he cometido ninguna actividad ilícita pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia”, publicó.

