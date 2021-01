Renuncia encargada de plan de vacunación contra Covid-19 en México,  Miriam Esther Veras Godoy

Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, confirmó la noticia en la habitual conferencia sobre el comportamiento de la pandemia en el país.

En la conferencia para informar sobre Covid-19 en México, Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud confirmó la renuncia de Miriam Esther Veras Godoy, encargada del plan de vacunación contra el SARS-CoV2 en México.

Ricardo Cortés fue cuestionado por una reportera, una vez que presentó los habituales datos diarios de cómo se comporta la pandemia en México, pero no especificó las causas.

“El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, es el centro que tiene a su cargo el programa de vacunación universal. Efectivamente la doctora Miriam Veras Godoy presentó su renuncia; sus razones son meramente personales y en este operativo que es muy especial y es muy distinto a los operativos regulares del programa de vacunación universal en donde el único actor era el CENCIA y los 32 programas de inmunización en los estados, en este caso no”, dijo.

El director general de Promoción de la Salud explicó que el plan de vacunación contra Covid-19 en México: “Es un operativo no sólo de la Secretaría de Salud y muy particularmente del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, es un operativo federal de todo el Gobierno de México en donde están participando múltiples secretarías de estado, bajo un esquema que se conoce más en la milicia, pero que no es exclusivo, que es el Sistema de Comando de Incidentes que agrupa a múltiples actores de diferentes secretarías en este estado y uno no responde necesariamente al que es su jefe”.

Ricardo Cortés detalló que la doctora Vera Godoy tomó la decisión pero que ellos seguirán adelante con el plan de vacunación contra Covid-19.

“El caso en el que la doctora Vera Godoy tenía un encargo importante como el de cualquiera que está participando en ese operativo y no deja un hoyo, la doctora Vera Godoy toma esta decisión y seguiremos caminando con un operativo que tiene grandes retos, que los estamos cumpliendo y vamos a cumplir todas las metas que nos tenemos trazadas”, finalizó.