Reitera AMLO que el pueblo lo respeta y espera no vuelva haber portazos

Tras haberse dado un portazo en Puebla, Andrés Manuel López Obrador refirió que espera no vuelvan a darse este tipo de situaciones y recorsó que el pueblo lo respeta.

«La gente por lo general actúa con mucha responsabilidad y con mucho respeto. A mi me respetan mucho, porque yo respeto al pueblo y le tengo un profundo amor al pueblo y ellos lo saben. Aunque se trata de organizaciones de oposición, cuando se trata de la gente, del pueblo, me respeta».

«Los de mero arriba, pues esos no, esos son muy majaderos, esos insultan, pero la gente humilde, aunque no esté a favor de nuestro movimiento, de nuestro gobierno, se expresa pero con respeto y eso es cosa que yo agradezco mucho. Ayer mismo pues ya tomé la decisión de que vamos a abrir de nuevo, no lo hacíamos por la pandemia (las plazas públicas)».

Desde Puebla en su conferencia de prensa, el presidente dijo que quienes insultan son los líderes, y que en este caso, la molestia se dio porque no se entregan los recursos vía organizaciones sociales o incluso por errores al no haber sido censados como afectados por el huracán Grace.

«Se los dejo de tarea a ustedes que son mirones profesionales, qué pasa, pues ayer nos dieron un portazo, así se le conoce cuando se hace una reunión como esta y de repente llegan visitantes, nos toman aquí, porque querían muchos pues plantea sus problemas y otros Inconforme por este método de entrega que ya no son tomados en cuenta

«Otros más también porque hay politiquería, están en contra de los presidentes municipales y le echan la culpa a una autoridad, a otra. Entonces llegan ayer y pues ya les hablo, les explico de qué se trata y se resuelve el problema, ojalá y ya no vuelvan a a ver estos portazos», indicó.

