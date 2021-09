Reitera AMLO apoyo en tema migrantes a Biden por medio de una carta

Esta mañana López obrador dio a conocer que enviará una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para atender el tema migratorio.

“Esto que les estoy planteando, se lo voy a volver a presentar al presidente Biden, la semana próxima a más tardar le envío una carta, porque no sólo podemos estar reteniendo, hay que atender las causas. La gente no sale por gusto de sus pueblos, no abandona a su familia por gusto, lo hacen por necesidad”, indicó.

Y dijo que la caravana de migrantes debe permanecer en albergues al sur del país, para evitar riesgos al atravesar el país.

Ante ello dijo en su conferencia mañanera que solicitará el apoyo del gobierno estadounidense para que se atiendan las causas que obligan a los centroamericanos a emigrar.

«El propósito es mantenerlos en el sur del país porque permitir que atraviesen el país significa muchos riesgos de violación de derechos humano, sobre todo en la frontera norte, desgraciadamente hay esos antecedentes», indicó.

Se está a la espera «que se actúe y se les dé opciones y se les dé oportunidad a quienes abandonan los pueblos», señaló en relación al país vecino.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...