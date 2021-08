Reconoce Ricardo Monreal trabajo de Eduardo Ramírez como presidente del Senado

Desde la vieja Casona de Xicoténcatl el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal clausuró los trabajos de la VII Reunión Plenaria de los legisladores de este partido donde definieron la agenda que impulsarán en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1° de septiembre.

En este marco, el también presidente de la Junta de Coordinación Política reconoció a Eduardo Ramírez por la conducción de los trabajos legislativos en el último año de Ejercicio de la LXIV Legislatura al considerar que fue “excelente” su gestión en la presidencia del Senado, porque ha sido, dijo, un buen operador y gran amigo.

“Lo vi crecer impresionante en un año difícil. Sin él no hubiéramos podido sacar los temas que le interesaban al Presidente de la República y que estaban atorados. Ha dejado una estela de buen juicio y muchos amigos, porque de él hablan bien no sólo los senadores y senadoras de Morena, sino los de otros grupos parlamentarios y eso no es fácil”, indicó.

Al mismo tiempo, Ricardo Monreal destacó la labor de las senadoras que acompañaron a Eduardo Ramírez en la conducción de los trabajos legislativos como Imelda Castro quien se desempeñó como vicepresidenta de la Mesa Directiva y a las senadoras y senadores que fungieron como secretarias y secretarios, tanto de Morena como es el caso de Lilia Margarita Valdez, María Merced González y Ricardo Velázquez; así como a las representantes de sus aliados políticos: Nancy de la Sierra del PT ; Eunice Renata Romo del PES y Alejandra Lagunes del PVEM.

