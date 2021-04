Recomienda AMLO luchar contra fraude electoral de manera pacífica

Al recomendar que la lucha contra el fraude electoral debe ser de manera pacífica, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por ver todo este tema “de manera integral”.

Ello, explicó, es porque si dicho candidato crispa el ambiente lectoral, “crispan el ambiente electoral también los que hacen fraude”.

López Obrador resaltó que no justifica el actuar del ex abanderado de Morena, a quien deberían sancionar y no castigarlo dejándolo sin candidatura por no presentar sus gastos de precampaña por 130 mil o 140 mil pesos, aunado que a que dicho partido, según le dijeron, no tuvo precandidatos.

“No estoy justificando sino también por qué no se ve el asunto de manera integral, no solo una parte porque ahorita se rasgan las vestiduras diciendo ¨hay que barbaridad esto es violencia¨. Sí, está mal, pero por qué los fraudes o el querer impedir por consigna que no participe un candidato, por qué no dejar al pueblo que decida ¿Qué es no es un agravio, un atentado a la democracia? No estoy justificando eso, nosotros nunca usamos violencia”, dijo.

En su conferencia mañanera, consultado cobre las amenazas de Félix Salgado Macedonio a los consejeros electorales nacionales, de irlos a buscarlos hasta su casa sino le devuelven su candidatura a la gubernatura de Guerrero, López Obrador dijo que “hay que luchar contra el fraude de manera pacífica es la recomendación. No a la violencia”.

“Todos estos personajes incluidos los intelectuales orgánicos, los abajo firmantes todos nos han dañado, y lo peor han dañado al país avalando fraudes y nuestra respuesta siempre ha sido pacífica. Nada de violencia”.

“Yo siento que el derecho a defender la democracia debe darse en el marco de la legalidad y de manera pacífica”, dijo.

El mandatario puntualizó desde Palacio Nacional que el pueblo de Guerrero es quien debe decidir “no por consigna”.

Reconoció que “lo defiendo (a Félix Salgado) porque me hicieron los mismo, guardando las proporciones, desde Los Pinos dijeron: este no va”.

López Obrador añadió que como no le encontraron pruebas contra el abuso sexual (el cual primero llamo acosos sexual pero fue corregido por los reporteros sobre la tipificación del ilícito) ahora se lo quieren trasladar a otra falta, la de no comprobar gastos de campaña.

