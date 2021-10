Recomienda AMLO a jóvenes mantenerse lejos del dinero

En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador dio una recomendación a los jóvenes para mantenerse lo más alejados que puedan del dinero, lujos y ostenticidad.

«Que se alejen más que de pueda del dinero, es una tentación, y eso no es la felicidad. La felicidad, no hay que olvidarlo, es estar bien con uno mismo, la consciencia y el prójimo, no lo material, el lujo barato, las marcas, no, no, no, qué barbaridad, la ropa, los relojes, de mal gusto».

Cuando mencionó los robos cometidos por políticos, que pretendían enriquecerse sin trabajar, el mandatario dijo que el dinero no es la felicidad, idea que en otras ocasiones ha mencionado.

«Y que conste que no estoy en contra de quien logra un patrimonio, no todo el que tiene es malvado, pero el lujo, la ostentación es de mal gusto, es ofensivo y si nos podemos alejar de eso, mejor, no quiere decir que no de busque tener lo necesario. Para los hijos, para que no falte nada a la familia, pero llega a ser tanta la ambición que el dinero se convierte en un dios, y se vuelve un asunto enfermizo».

También añadió que en su último libro, narra cómo un funcionario de Hacienda, en la pasada administración, un alto funcionario acumuló mucho dinero y al morir, su familia fue asesinada para robárarselo.

«Pero como imaginan de que la mamá del funcionario iba a reclamar la herencia y también los hermanos, se comete un horror, algo tremendo, la señora invita a su suegra, a su cuñado, a una comida y entra un comando y los mata a todos, menos a ella, para que nadie reclamara la herencia y se quedara con todo, de veras que algo espeluznante».

