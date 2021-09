 Recolectan primera muestra de roca marciana

El rover Perseverance en Marte recolectó con éxito su primera muestra rocosa para traer a la Tierra, después de fracasar el mes pasado.

El jefe de ingenieros del explorador Perseverance, Adam Steltzner, aseguro que se trataba de una muestra de centro perfecta.

“Nunca había estado más feliz de ver un hoyo en una roca”, dijo en Twitter.

Cabe recordar que hace un mes, el Perseverance taladró una roca mucho más suave pero la muestra se desmoronó y no pudo quedar dentro del tubo de titanio.

Ante este fracaso, el explorador se trasladó aproximadamente 804 metros a un mejor punto de toma de muestras para intentarlo de nuevo. Los miembros del equipo analizaron datos y fotografías antes de declararlo un éxito.

Perseverance llegó en febrero al cráter Jezero en busca de rocas que pudieran tener evidencia de vida ancestral. La NASA planea lanzar más sondas espaciales para recuperar las muestras recolectadas por Perseverance; los ingenieros esperan recolectar hasta tres docenas de muestras en la siguiente década.

#SamplingMars is underway. I’ve drilled into my rock target, and my team will be looking at more data and images to confirm if we were able to get and retain an intact core.

Latest images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/OqezgznnPi

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 2, 2021