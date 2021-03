Recibe presidente de Ghana primera vacuna COVAX en el mundo

Nana Akufo-Addo, presidente de Ghana, es la primera persona del mundo en recibir una inyección de la vacuna contra Covid-19 financiada por COVAX, la iniciativa para enfrentar la pandemia en países desfavorecidos.

El presidente Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, de 76 años y cuyo país recibió la primera entrega mundial de vacunas Covax el miércoles pasado, recibió una primera dosis de la vacuna Oxford/AstraZeneca, según imágenes difundidas en directo por la televisión nacional de su país este lunes 1 de marzo de 2021.

«Es importante que predique con el ejemplo, demostrando que esta vacuna es segura al ser la primera persona en recibirla, para que todos en Ghana se sientan cómodos al vacunarse», dijo el jefe de Estado en un discurso.

El sistema COVAX pretende proporcionar este año vacunas contra Covid-19 al 20% de la población de casi 200 países y territorios participantes e incluye además un mecanismo de financiación que permite a 92 economías de ingresos bajos y medios acceder a las dosis.

El mecanismo se creó en un intento de evitar que los países ricos acaparen todas las dosis que se siguen produciendo en cantidades demasiado pequeñas para satisfacer la demanda mundial.

COVAX, fundado por la OMS, la Alianza para las Vacunas (Gavi) y la Coalición para la Innovación en la Preparación ante las Epidemias (Cepi), tiene acuerdos con los fabricantes para dos mil millones de dosis hasta 2021 y tiene el potencial de comprar otros mil millones.

I will take the vaccine this morning at the 37 Military Hospital. #TheVaccineIsSafe #IWillTakeTheVaccine pic.twitter.com/kUkL36pwqU

— Nana Akufo-Addo (@NAkufoAddo) March 1, 2021