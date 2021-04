Rechaza AMLO buscar reelección tras apoyo de extensión de mandato de SCJN

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el intento de extender la presidencia de Arturo Zaldívar, al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sea un intento para que luego él mismo busque su reelección.

Aseguró que una vez concluido su sexenio, en 2024, él se retirará para escribir un libro sobre el pensamiento conservador.

“Ya escuché eso también, que si se amplía el periodo de dos años del presidente de la Corte es porque quiero reelegirme, que es un ensayo general de eso, no. Yo no soy como ellos, los que han acariciado siempre ese propósito… de reelegirme, no, yo termino mi mandato.

“Además la gente no sabe que voy a tener dos meses menos que los otros presidentes, no voy a terminar a finales de noviembre, sino de septiembre, sin dos meses menos que los otros Presidentes, pero si así lo decide la naturaleza, el creador, el pueblo, es hasta ese día nada más y me jubilo, me retiro por completo de la actividad pública, de la actividad política, y me voy a Palenque, a escribir”.

El mandatario dijo en su conferencia de este martes que en el país se están llevando a cabo cambios profundos, desde la vacuna para todos hasta que devuelvan dinero quienes abusaron de la corrupción, incluida la realización de su misma conferencia mañanera.

“Todos esos son cambios, la misma conferencia, esta, aunque exista la posibilidad de que desaparezcan la mañanera, ya no es el camino trillado, esto es la transformación, no siquiera es la reforma, es la transformación, por eso vamos hacia adelante”.

Al asegurar que consumará la Cuarta Transformación, sin violencia, y con la misma intensidad de las otras transformaciones, refirió sobre cómo planea que sea su vida tras dejar la presidencia.

“Eso sí, voy a escribir un libro que me va llevar tiempo sobre el pensamiento conservador, porque necesito una ocupación y les adelanto que voy a vivir de mi pensión del ISSSTE, también ya me corresponde lo de la pensión de adulto mayor, pero nada absolutamente de política, por eso estoy trabajando intensamente porque espero cumplir mi misión, mi tarea, a finales de septiembre del 24”.

Comparte esto: Tweet



Imprimir