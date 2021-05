Recalca AMLO que México es el país con más fraudes electorales

En conferencia de prensa desde Torreón, Coahuila, el presidente indicó que todos los mexicanos deben procurar que se garanticen elecciones limpias y libres.

“Que sean los ciudadanos los que decidan sin presión sin tener que recibir despensas o cualquier otra migaja a cambio del voto, porque esa era la mala costumbre, la compra del voto y el fraude electoral eso manchaba el nombre de México en tiempo atrás”, reiteró.

Ante esto, aseguró que en el país se está inaugurando una etapa nueva y se busca que los fraudes electorales queden atrás.

“Que no se utilice a los gobiernos para favorecer a ningún partido, a ningún candidato que no se compren los votos, que no haya relleno de urnas, que no se falsifiquen las actas, que no haya trampas que las elecciones sean limpias y libres y tenemos todos que ayudar a que se convierta en realidad la democracia”, señaló López Obrador.

Cuestionado sobre si cambiará su tono en las mañaneras, ante la veda electoral, el presidente expresó que cualquier ciudadano puede acudir a organismos internacionales a denunciar, “ no hay nada que esconder, ni de que avergonzarnos.

Hay que recordar que el artículo 41 constitucional establece que durante el tiempo que comprenden las campañas electorales federales y locales, hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental.

Apenas el 23 de marzo el presidente firmó, junto a los gobernadores, el Acuerdo Nacional por la Democracia, para garantizar que ninguno de los mandatarios interfiera en el proceso electoral en curso ni favorezca a candidatos o partidos políticos.

Comparte esto: Tweet



Imprimir