Realizaron una misa en memoria de trabajadores muertos por Covid-19

Guardaron un minuto de silencio

Por Dafne Mora

Este sábado, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, realizaron una misa en memoria de los compañeros que han perdido la vida durante la pandemia, el evento se realizó frente a las instalaciones del SUTGCDMX en la calle de Antonio Caso No. 48, Colonia Tabacalera a las 10:00 horas.

El evento fue organizado por el ex secretario general de la Sección Uno de Limpia y Transportes, Maximiliano García Arteaga.

Durante su evento colocaron varias coronas de flores y guardaron un minuto de silencio en honor a todos los trabajadores que se contagiaron de covid 19 y que perdieron la vida.

“Estamos con toda la disposición de ayudarlos, pero también les queremos decir que no permitan que en su movimiento sigan metiendo las manos gente que los engaño a ustedes”, comentó uno de los manifestantes durante el mitin.

Al final de la misa, y con motivo del Día Internacional del Trabajo, Maximiliano García, dio un posicionamiento en nombre del GRUPO DE TRANSFORMACION SINDICAL, sobre la situación que enfrenta el Sindicato que lleva ya más de un año de retraso en la renovaciòn de su dirigencia y el manejo opaco de las cuotas sindicales.

“Hace seis meses andaban pidiéndole a todos los Santos que su jefe no les quitara, el contrato y les decían tienes que descansar quince días pero si los descansas ya no hay contrato, tienes que venir a trabajar, no te voy a pagar pero solo así vas a conseguir que tengas tu contrato”,admitieron los trabajadores del movimiento 469.

Los manifestantes también informaron que las peticiones que se le harán llegar a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, son principalmente mejores oportunidades de trabajo.

