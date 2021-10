Reabren circulación en Autopista México-Querétaro tras fuga de gas en Tepeji

Tras varias horas de permanecer cerrada la autopista México-Querétaro, se reabre la circulación gracias a la oportuna acción de elementos de Protección Civil después de controlar una fuga de Gas que se reportó desde la madrugada de este miércoles.

Debido a una fuga de gas LP a la altura del kilómetro 076+000, en el Estado de México, se cerró la circulación, así lo dio a conocer la Guardia Nacional,.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil del Estado de México e Hidalgo. También se trasladó personal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El tramo cerrado comprende desde el kilómetro 83 al 69 en ambos sentidos, por la fuga presentada en la comunidad de Santa Ana Atzcapotzaltongo en Tepeji del Río donde fueron evacuadas por seguridad más de 200 familias.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó que se mantiene cerrado dicho tramo.

De manera preventiva, el Gobierno de Hidalgo desalojó al menos 259 familias a la altura de Santa Ana Atzcapotzaltongo, en el municipio de Tepeji del Río y fueron trasladadas a un refugio temporal ubicado en la comunidad de Santiago Tlautla.

El presidente municipal de Tepeji del Río, Salvador Jiménez, pidió a la población no acercarse al lugar ya que no se ha podido reparar el ducto, debido a que aún no se disipa el gas LP de la zona. Las labores podrían prolongarse hasta la tarde de este miércoles.

