«Que Ricardo Anaya presente pruebas en lugar de huir o ampararse»: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este lunes que exista una persecución contra el panista Ricardo Anaya y le recomendó presentar pruebas por la mención que hizo Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en su contra en lugar de “ampararse o huir”.

“Se le hizo fácil decir: me está persiguiendo Andrés Manuel, ahora sí que como diría su compañero camarada del bloque conservador, ‘y yo por qué’. Yo no tengo nada que ver absolutamente, pero él pensando que así, echándome la culpa, sintiéndose perseguido”, expresó en conferencia de prensa.

López Obrador rechazó tener cercanía con la Fiscalía General de la República (FGR) ni con los integrantes del Poder Judicial.

“Yo no tengo nada que ver con la Fiscalía ni con los jueces que pertenecen al Poder Judicial y los testigos a los que menciona ni los conozco, no sé, hasta ayer me enteré de que uno que había recibido dinero, que se le acusa de eso”.

Reiteró que Ricardo Anaya debe presentarse ante el juez y presentar pruebas que demuestren que es falsa la acusación en su contra.

“Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente pues que no se ampare ni huya, que se defienda con prueba (…) Eso es lo que tiene que hacer, ir allá y declarar y defenderse. No tengo que ver con el citatorio”

El presidente López Obrador calificó como una “maniobra politiquera” que Ricardo Anaya lo acuse de persecución y evada sus acciones recurriendo al autoexilio.

“Que no me eche la culpa a mí, que no sea marrullero, se les hace fácil decir ‘me persiguen’. Es una maniobra politiquera querer salir así”, concluyó.

Minutos más tarde, Ricardo Anaya aseguró que, aunque el presidente López Obrador lo niegue, lo quiere “fregar a la mala”, pues, a menos de 24 horas de que alertó sobre que busca meterlo a la cárcel “con mentiras y dos testigos balines”, le llegó un citatorio para presentarse el jueves 26 de agosto a declarar.

“¿Sabes cuántos años de cárcel suman los delitos de los que me está acusando la Fiscalía de López Obrador? ¡30 años de cárcel! Menos mal que no hay persecución política y que no es tú fuerte la venganza, Andrés Manuel, si no, imagínate”, reclamó Anaya.

