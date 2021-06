Putin: relación entre Rusia y EU están en su punto más bajo en años

Vladimir Putin, presidente de Rusia, dijo que la relación bilateral con Estados Unidos «se ha deteriorado a su punto más bajo en los últimos años».

Putin comparó al actual mandatario estadounidense, Joe Biden, y su antecesor, Donald Trump, previo a la próxima cumbre que sostendrán ambos presidentes.

«Incluso ahora, creo que el expresidente de Estados Unidos, el señor Trump, es un individuo extraordinario, talentoso, de lo contrario no se habría convertido en presidente de Estados Unidos», dijo Putin.

«Es un individuo colorido. Puede que te guste o no. Pero no provenía del establishment estadounidense, no había sido parte de la política a lo grande antes, y a algunos les gusta, a algunos no les gusta, pero eso es un hecho».

Sobre el actual mandatario de Estados Unidos dijo que «es radicalmente diferente de Trump porque el presidente Biden es un hombre de carrera. Ha pasado prácticamente toda su edad adulta en política.

«Ese es un tipo diferente de persona, y tengo grandes esperanzas de que sí, hay algunas ventajas, algunas desventajas, pero no habrá ningún movimiento impulsado por el presidente estadounidense en funciones».

Ante la pregunta a Putin si era un «asesino», dio una respuesta evasiva: «Durante mi mandato, me he acostumbrado a ataques desde todo tipo de ángulos y desde todo tipo de áreas bajo todo tipo de pretexto, y razones y de diferente calibre y ferocidad y nada de eso me sorprende».

El entrevistador mencionó por su nombre a algunos de los oponentes de Putin que han sido asesinados en los últimos años, luego el líder ruso se enfureció: «Mira, sabes, no quiero parecer grosero, pero esto parece una especie de indigestión, excepto que es una indigestión verbal. Has mencionado a muchas personas que de hecho sufrieron y perecieron en diferentes momentos durante varios razones, en manos de diferentes individuos».

Putin descartó como «una tontería» un informe del The Washington Post de que Rusia se estaba preparando para ofrecer a Irán un sistema de satélite avanzado que permitiría a Teherán rastrear objetivos militares, incluidas las tropas estadounidenses restantes en Irak, mencionó NBC.

«Tenemos planes de cooperación con Irán, incluida la cooperación militar y técnica», dijo. «Son sólo noticias falsas. Por lo menos, no sé nada sobre este tipo de cosas, los que están hablando de eso probablemente sabrán más al respecto. Es una tontería».

