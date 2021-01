Puntualiza el fiscal Gertz Manero  Libertad de Cienfuegos por falta de pruebas, no por política exterior de EU

*Se trató de un linchamiento y ataque a las instituciones

Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

La liberación del General Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, por parte de Estados Unidos, no se hizo por cuestiones de política exterior o acuerdos de cooperación, lo que resulta inadmisible, sino porque no tenían pruebas fehacientes para acreditarle algún delito. Se trató de un linchamiento, por lo que, de ser necesario, llevaremos el asunto a instancias internacionales, ya que no sólo está en juego la reputación de una persona, sino la credibilidad de una institución del Estado Mexicano, puntualizó el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, a quien no le atemorizan ni las bravatas ni las amenazas.

En entrevistas con diversos medios de comunicación, entre ellos el noticiario de Ciro Gómez Leyva, y Carmen Aristegui, el fiscal general de la nación, como en su momento lo publicó unomásuno, basado en opinión es del despacho Fuentes León, las autoridades estadounidenses fueron las que ordenaron la libertad y extradición del militar a México, hecho que se hizo sin que hubiera imputación por parte de aquellas en su contra. Las “pruebas” presentadas por la DEA ante autoridades jurisdiccionales no eran sólidas ni estaban fundamentadas, por lo que se determinó dejar en libertad al General y enviarlo a nuestro país, donde no hay un solo cargo en su contra.

“Se trató de un linchamiento”, ratificó Gertz Manero, quien en su momento notificó a las autoridades del vecino país del norte que no hay elementos ni pruebas contra el exfuncionario, por lo que se determinó el no ejercicio de la acción penal en su contra.

“¿Qué sentido lógico y jurídico puede tener toda una investigación que se tardó ocho años, y un día los acusadores que lo llevaron ante una juez de repente dicen ‘no, no tenemos nada en contra de él, vamos a retirar todos los cargos, lo vamos a declarar inocente y a ver ahora tú que haces’?”, se cuestionó y reiteró: “Ellos lo pusieron en libertad, lo consideraron inocente y retiraron los cargos”, en tanto la FGR, con base en sus investigaciones determinó el no ejercicio de la acción penal por que no había elementos para un enjuiciamiento.

Para el titular de la FGR, la declaración del no ejercicio de la acción penal contra el General Cienfuegos no es el final del caso, ya que podrían llevar el mismo a instancias internacionales y hacer valer su fallo, el que está totalmente apegado a derecho. Aclaró que dicho juicio no sólo se llevaría en México, sino que sería de carácter internacional, ya que se trata de un linchamiento.

“Nunca me he dejado apantallar ni maltratar de forma injusta, no lo permitiré en esta ocasión. No por mí, sino por México y sus instituciones legales. Vamos a ver por qué lo perdonaron. No encontraron elementos y buscaron cómo echarnos la bolita. Están locos, no nos vamos a dejar, vamos a juicio contra la DEA o los que hayan llevado este juicio”, sentenció el servidor público, quien destacó que las autoridades de la Unión Americana enviaron las pruebas que quisieron, las que a su interés convenía.

Ratificó que le comunicó a Estados Unidos, a la DEA, que “ahí está su expediente y que ellos tienen todo el derecho de irse a defender. Vamos a ir a juicio y no solo lo vamos a llevar en México, se llevará en carácter internacional porque esto es un linchamiento. Está en juego el prestigio nacional. “No es el asunto de una sola persona, es el asunto de una institución, de un país y su credibilidad. El que tenga la razón, la va a tener, y quien no la tenga, va a asumir sus responsabilidades”.