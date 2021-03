Protestan en CdMx elementos de la Policía Bancaria e industrial exigen destitución del director

Acusan que se han perdido más de 3 mil plazas y que no hay recursos para los jubilados.

Esta mañana, alrededor de 200 elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), protestan frente a las oficinas de la corporación para exigir la destitución del director general.

Los manifestantes se encuentran en avenida de los 100 metros y Poniente 128 de la colonia Nueva Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, tomando el acceso de la Policía Bancaria e Industrial, como forma de presión cierran la vialidad y los conductores son desviados a Calzada Vallejo.

Señalan que la llegada del director a la corporación, se han perdido más de 3 mil plazas, no hay recursos para los jubilados, no hay instalaciones propias, también denuncian que no hay recursos para laborar, no hay prestaciones y muchos de ellos trabajan bajo puentes.

Piden a la jefa de gobierno que atienda sus demandas, de lo contrario van a permanecer en el lugar.