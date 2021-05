Propósito del INE es impedir democracia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el propósito del Instituto Nacional Electoral (INE) es impedir que haya democracia.

En conferencia de prensa, desde Palacio Nacional, el presidente expresó que el INE no es un organismo para garantizar que las elecciones sean limpias y libres.

También mencionó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien, en conjunto con el INE, y para mantener el régimen de corrupción, necesitaban que se mantuviese el sistema de imposición.

“Ayer hablábamos de que Krauze le hizo un video al INE. No lo habíamos visto todavía pero ya me hicieron una reseña y, qué creen que aparece en el video, que en el 2006 no hubo fraude. Eso es lo que aparece en el video pagado por el INE”, resaltó.

En tanto, comentó que las publicaciones pagadas por el TEPJF a la revista Nexos fueron para cuestionar a su administración.

“Todo esto tiene que ir cambiando y afortunadamente va hacia adelante la transformación, hasta hacer valer la democracia”, insistió.

En su conferencia de prensa del miércoles, Andrés Manuel López Obrador proyectó contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con medios críticos a su administración.

El presidente exhibió un contrato que el INE firmó con una empresa de Enrique Krauze, bajo el concepto de servicio de producción documental con el objetivo de difundir la historia de los procesos electorales de México con un costo de 2 millones de pesos.

Posteriormente, el mandatario proyectó un contrato del TEPJF con la revista Nexos, de Héctor Aguilar Camín de un total de 2 millones 475 mil pesos por publicar 10 artículos.

