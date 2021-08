Propone AMLO que trabajadores del INE aporten de su sueldo para realizar la consulta sobre revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este lunes que trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) podrían aportar parte de su sueldo para realizar la consulta sobre revocación de mandato, en lugar de solicitar recursos.

Señaló que la institución está pidiendo 2 mil 500 millones de pesos con el fin de que la gente piense que no tiene caso realizar este gasto.

“Son muy truculentos, cuando tienen a miles de trabajadores. Nada más con que aporten los de arriba la mitad de su sueldo; los medianos, que aporten el 25 (por ciento); y los de abajo no, los que ganen menos de 10 mil que no, pero 10 mil a 100 mil, 25 por ciento. Y de 100 mil para arriba, la mitad. Y que no haya comidas ni bebidas, que le bajen a los honorarios, y con eso alcanza”, consideró el mandatario federal.

También dijo que el INE podría pedir el apoyo de gobiernos estatales y municipales, a organizaciones sociales y a los ciudadanos para realizar este ejercicio.

Reiteró que el INE no quiere que se lleve a cabo este procedimiento democrático.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...