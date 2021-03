Propone AMLO a partidos políticos soliciten a FGR información sobre sus candidatos y saber si hay investigación en su contra en curso

En el marco de la mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que los partidos políticos le soliciten a la Fiscalía General de la República (FGR) información sobre sus correspondientes candidatos, para saber si existen alguna investigación en curso en su contra.

Que los partidos presenten las listas de sus candidatos a puestos de elección popular para que la FGR les diga si existen carpetas de investigación abiertas en su contra.

“Sería muy bueno también que los partidos, pero eso es pues una recomendación, yo no me puedo meter en la vida interna de los partidos, pero sería muy bueno que se investigara, que se preguntara a las autoridades judiciales si no hay carpetas de investigación además de la carta de no antecedentes penales, sería muy bueno que una vez que tengan todos los candidatos de los partidos. Claro que le van a dar trabajo a la Fiscalía, pero sería muy bueno que le mandaran una carta anexando la lista para ver si los candidatos no están ahí en expedientes”, dijo el presidente.

El mandatario federal convocó a los partidos políticos a no apoyar candidatos que tengan antecedentes penales, por el bien de la democracia.

“Es un llamado a que haya democracia, y si hay candidatos que están impedidos por ley, es decir, que tienen antecedentes penales no deben de ser candidatos, eso está prohibido, en el momento del registro de las candidaturas tienen que presentar una carta de no antecedentes penales”, concluyó López Obrador.

