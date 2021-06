Promueve Martí Batres eliminar plurinominales en el Senado

El senador Martí Batres, informó este martes que envió una serie de iniciativas en materia electoral entre las que destaca la desaparición de los legisladores que llegan a la Cámara alta cargo por la vía plurinominal.

“Ahí no tienen nada que hacer porque el Senado es la representación de los estados y la Ciudad de México, de las entidades federativas. Además, actualmente es el senado más grande de todo el continente americano”, dijo Martí Batres en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Los legisladores plurinominales, también conocidos como legisladores por representación proporcional, son aquellos que fueron designados sin tener que haber realizado campaña electoral. Esto aplica para senadores y diputados.

Para el debate sobre reforma electoral que se avecina, he presentado varias iniciativas: eliminar a los plurinominales del Senado, reducir el presupuesto a los partidos y obligar a la imparcialidad a los consejeros del INE. pic.twitter.com/EBEICVTnok — Martí Batres (@martibatres) June 15, 2021

Los propios partidos políticos los eligen a través de una lista y su entrada al Congreso de la Unión depende del número de lugares que les asigna el Instituto Nacional Electoral (INE) basándose en las votaciones.

De los 128 senadores que existen 32 son elegidos por la vía plurinominal, son los que busca eliminar Martí Batres con su propuesta.

El senador morenista también comentó que propondrá reducir el presupuesto que reciben los partidos políticos. Argumentó que estos llegan a sumar hasta 15 mil millones de pesos en un solo proceso electoral.

Sin especificar, propondrá que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda “atraer algunos casos relevantes” en materia electoral y que los consejeros del INE “sean imparciales” durante el proceso electoral.

“Estas son iniciativas para tener procesos electorales, instituciones electorales que sean más justos; que sean más imparciales; que sean menos onerosas, y para tener más democracia y más representatividad en nuestro país”, argumentó Batres.

En la conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había mencionado estos mismos elementos como parte de su propuesta de reforma política.

“¿Para qué tantos diputados? ¿Por qué no nada más se quedan los de mayoría? ¿Por qué no se quitan los 200 plurinominales? Pero esto no solo en la Cámara de Diputados, también en la de Senadores”, cuestionó el presidente.

