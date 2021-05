Promueve Bolsonaro té contra el Covid-19

El ultraderechista Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, promovió este jueves un nuevo tratamiento sin comprobación científica contra Covid-19 a partir de tres tipos de té que consumen los indígenas de la Amazonía.

El mandatario dijo que durante un viaje oficial que realizó hoy para la inauguración de un puente en el estado de Amazonas, uno de los más castigados por la pandemia, habló con «varios» indígenas balaios y yanomami para conocer su situación frente al coronavirus.

«Les pregunté si alguno había muerto y me dijeron que no, que ninguno había muerto en la comunidad de los balaios. ¿Y no murieron por qué? ¿Tomaron algo? Vamos allá, anoten ahí, según ellos, hay video de eso, tomaron té de carapanaúba, saracura o jambu», expresó en su tradicional transmisión de los jueves por redes sociales.

«No hay comprobación científica, pero tomaron eso», añadió el jefe de Estado, un negacionista sobre la gravedad de Covid-19, para la que acostumbra a recomendar fármacos que se han mostrado ineficaces contra esa enfermedad, como la cloroquina y la ivermectina.

La carapanaúba es una especie de planta arbórea, cuya corteza es usada por los pueblos amazónicos para crear un té con supuestas propiedades antimaláricas y que también serviría para cicatrizar heridas e inflamaciones.

La saracura y el jambu son otra dos plantas medicinales. A la primera se la conoce popularmente como la viagra de la Amazonía, mientras que a la segunda se le atribuyen propiedades analgésicas.

«Puede ser coincidencia o no, puede haber algún principio activo en la raíz, no sé, pero debemos intentarlo. Hay un proverbio que dice que es peor tomar una mala decisión que una indecisión», señaló Bolsonaro.

«Puedes tomar un té de esto aquí y puedes curarte o también no curarte», agregó el líder ultraderechista, quien animó al menos a probar el té con esas plantas por si funciona.

El presidente informó además que esas conversaciones con los indígenas las grabó en video y que brevemente las divulgará con «subtítulos en inglés».

Incluso incentivó a la comisión parlamentaria que investiga estos días su gestión de la pandemia a convocar a esas comunidades indígenas para escuchar las supuestas bondades del té como tratamiento para Covid, que ya ha matado en Brasil a cerca de 457 mil personas.

Asimismo, Bolsonaro volvió a hacer campaña a favor de la cloroquina, un antipalúdico ineficaz contra el Covid y que es uno de los puntos claves de la comisión en el Senado que intenta averiguar si su gobierno fue omiso en el combate al coronavirus.

«Tuve síntomas hace un mes más o menos, ¿y qué hice? Tomé aquello (cloroquina) y punto y final. Después me hice un examen y no dio nada», apuntó.

También volvió a cargar contra las medidas sanitarias adoptadas por los gobiernos locales para contener los contagios de coronavirus, que ya superan los 16.3 millones en Brasil, según el Ministerio de Salud.

«Nadie aguanta más esos confinamientos», sentenció.

Brasil es el segundo país del mundo con más muertes por Covid, después de Estados Unidos, y el tercero con más contagios, por detrás de los norteamericanos y la India.

