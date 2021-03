Promete Mario Delgado en Jalisco transparencia en proceso interno de Morena

Entre forcejeos y gritos por parte de militantes de Morena, acciones que no pasaron a mayores, esto por descontentos y desacuerdos por decisiones que se toman dentro de partido, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado reiteró que habrá transparencia en el proceso de elección de candidatos.

«Estamos supervisando perfiles de manera muy detenida y tener a los mejores representantes, estamos buscando que se tenga el compromiso con el proyecto de la Cuarta Transformación y el trabajo que se tenga en los distritos, vamos a una elección muy competida y queremos a los mejores perfiles porque queremos ganar, hay una gran esperanza de la gente en Jalisco porque llegue el proyecto Morena, el proyecto de la 4T y vamos a trabajar porque así sea», expuso.

Durante su breve visita al Estado, Delgado supervisó la encuesta interna, que realizan para definir a las y los candidatos a diputados locales y federales, así como alcaldes para Jalisco.

También sostuvo pláticas con algunos militantes y simpatizantes del partido, mismos que reiteraron su molestia ante la supuesta falta de claridad en la elección de los candidatos de Morena, es el caso de la señora Magaly, que demanda la falta de transparencia durante dicho proceso.

«No hay piso parejo, nadie fue notificado, no hay transparencia, la dignidad que nosotros como militantes del partido Morena, no la tenemos, no nos toman en cuenta, ellos allá arriba se arriman y se organizan, a mi alguien a la media noche me dijo; Magaly se van a organizar porque viene el señor Mario y arráncate y así estamos desde hace un mes, que fulano va a estar en las oficinas, arráncate y andamos atrás de ellos para ser escuchados, no hemos tenido mesa de diálogos con nadie, no escuchan nuestras propuesta», concluyó.

Comparte esto: Tweet



Imprimir