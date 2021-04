PRI y Gobierno del Edomex distribuyen despensas y tinacos en Ecatepec en pleno proceso electoral

Videos e imágenes captadas por ciudadanos pusieron al descubierto la entrega de miles e despensas y tinacos a vecinos de este municipio por parte de representantes del gobierno del Estado de México y del PRI.

Estos actos que se realizan en pleno proceso electoral fueron denunciados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por medio de expedientes de queja.

En la colonia Ciudad Azteca fueron detectados varios vehículos entregando tinacos a nombre de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, lo cual fue denunciado ante la junta distrital número 13.

Por su parte, desde el pasado fin de semana, el gobierno del Estado de México realiza la entrega masiva de despensas en diversas comunidades de Ecatepec, a pesar de que ya inició el proceso electoral y a unos días de que comiencen las campañas para elegir ayuntamientos y diputados locales de la entidad.

Cientos de personas formaron fila hoy en un centro de atención del gobierno del Estado de México ubicado en calle Chapultepec, en el pueblo de Guadalupe Victoria, donde les entregaron canastas alimentarias.

El pasado 24 de abril fueron entregadas miles de canastas alimentarias del gobierno del Estado de México en centros de atención localizados en distintas comunidades de Ecatepec, donde recibieron dichos apoyos miles de habitantes de Ecatepec.

Durante la distribución de las canastas alimentarias en algunos casos no se respetan las medidas sanitarias recomendadas para prevenir contagios de Covid-19, pues en los centros de atención había personas que no utilizaban cubrebocas, además de que no se proporcionó gel antibacterial a los beneficiarios.

Entre los sitios donde el pasado 24 de abril se realizó la entrega de despensas están calle Azucena, colonia Jardines del Tepeyac; calle Viento de Revolución, en Jardines de Morelos; calle Francisco Sarabia, en San Cristóbal Centro, así como en Santa Clara Coatitla, todos ellos centros de atención del gobierno del Estado de México.

El pasado 4 de abril iniciaron las campañas de candidatos a diputados federales en el país, en tanto que el próximo 30 de abril comenzarán campañas los candidatos a presidentes municipales y a diputados locales del Estado de México.

La entrega de cualquier tipo de programas sociales no puede realizarse con fines electorales, lo que constituye un delito electoral.

