Presidentes latinoamericanos juzgan presencia de Maduro en México

En medio de la VI cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), los presidentes de Paraguay y Uruguay juzgan la presencia de su homólogo venezolano Nicolás Maduro en México.

El presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez, aseguró que: “Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido o circunstancia representa un reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro. Es de caballeros decirlo de frente”.

Por otro lado, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, consideró como “grave” lo que pasa en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las protestas, cuando se encarcela opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”, expresó.

“Tenemos piedras que tirar contra algunos de ustedes, sin embargo, esta reunión es para unir a la región”, contesto Maduro a sus homólogos.

Maduro llamó al presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, a debatir: “Ponga usted presidente Lacalle la fecha. Venezuela está lista para debatir sobre democracia”.

“No debemos ideologizar la política internacional, ni siquiera las reuniones. Debemos pasar la página del divisionismo que se insertó en Latinoamérica con el acoso a la revolución en Venezuela y Cuba”, pidió.

