Presentará AMLO propuesta de reforma electoral aunque no guste

Con la finalidad de tener consejeros electorales íntegros, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que presentará una iniciativa de propuesta de reforma electoral, aunque ello no guste a muchos.

“Entonces, que encontremos, que si lo sabe, mujeres y hombres íntegros, rectos, demócratas, sinceros para que sean los que conduzcan los procesos electorales. Porque ahora supuestamente los nombran los partidos.

La misma situación, añadió en su conferencia mañanera, se requiere en el tribunal electoral.

“A ver, que se tengan demócratas, 15 honestos, integrar en el INE, en el Tribunal”, señaló.

En su conferencia mañanera se refirió al gasto excesivo que implican estos organismos y también hizo mención de la falta de autonomía de los actuales consejeros, por lo que su propuesta de reforma no gustará a muchos, según dijo el mandatario.

“Y sí vamos a presentar en su momento la reforma electoral al Congreso, sé que no les va a gustar a muchos pero tenemos que hacerlo, entre otras cosas, es mucho el gasto, cuesta mucho el aparato electoral, 20 mil millones de pesos. Eso no puede seguir y sobre todo pues tiene que ser un organismo independiente, autónomo, que dé seguridad y garantías, que no sea tendencioso, que no esté al servicio de nadie más que del pueblo”.

Dijo que los consejeros pasados y actuales, son nombrados por grupos de intereses creados.

“La simulación es tanta que los nombramientos los hacen los legisladores, pero son los partidos, pero tampoco son los partidos al final, son los grupos de intereses creados, porque pues también participan. A Krauze y a Aguilar Camín los apoyan los empresarios, las corporaciones. Entonces tenemos que buscar que la reforma haya elecciones limpias, se logre que haya elecciones limpias y libres y que no haya fraude”.

Y sobre el fraude electoral en Tamaulipas, cuyos expedientes han sido archivados por la autoridad, contestó a pregunta expresa que también espera que pueda reformarse el Poder Judicial.

“Sí, pero esperemos que las autoridades respondan, yo no pierdo las esperanzas en que se reforme el Poder Judicial, hace falta la reforma al Poder Judicial y que la Fiscalía actúe con rectitud y le tengo confianza al Fiscal, es lo que puedo comentar, a Gertz Manero”.

