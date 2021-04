Presentará AMLO montaje vacuna «fantasma» con apoyo de televisora

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este miércoles presentará en su conferencia mañanera la forma en que se hizo el montaje, con apoyo de Televisa, sobre la detención de Florence Cassez, Israel Vallarta y otros, y no descartó que lo mismo sucediera con el video de la aplicación de la vacuna “fantasma” a un señor de la tercera edad.

Durante la conferencia de prensa de este martes, añadió que “siguieron los medios, la mayoría de los medios con lo de la vacuna falsa, entonces, la de aire, y solo hay dos explicaciones: que en efecto hubo un error o un montaje, que no lo descarto, por la difusión tan grande ¿no?”.

Ese montaje habría sido similar al registrado el pasado viernes en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional donde una voluntaria simuló inyectar a un señor de la tercera edad, indicó el mandatario nacional este martes.

“Y al poco tiempo nota nacional, todavía ayer (lunes) nota, por eso le vamos a pedir a Televisa que nos preste lo del montaje porque de Televisa (…) vamos a pedirle para que nos presten lo del montaje (sobre la detención de la supuesta banda conocida entonces como Los Vallarta, y que es hizo con apoyo de ese medio de comunicación) puede ser que esa eso, o fue un error, lo que llama la atención fue tanta difusión, y claro la nota es la nota, pero como la nota es la nota, vamos a hablar de montajes”.

Fue en este sentido que dijo que revivirá el caso del montaje de televisa y Generado García Luna, quien era director de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), y hoy detenido en Estados Unidos por su participación con el narcotráfico.

“Va a ser importante recrear ese momento”, señaló López Obrador al referir que este miércoles hablará sobre dicho montaje registrado el 9 de diciembre de 2005 cuando el programa de televisión Primero Noticias, dirigido por Carlos Loret de Mola, transmitió en vivo un operativo en el que fue detenida la francesa Florence Cassez junto a quien fuera su pareja sentimental Israel Vallarta, en el rancho Las chinitas.

Sin embargo, luego se reveló que fue un montaje y que en realidad habían sido detenidos un día antes y en un lugar distinto. Tres años después ella fue sentenciada a 96 años de prisión, para luego quedar en 60.

La situación generó un conflicto diplomático que hizo que el presidente francés interviniera, consiguiendo que en 2012 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara la libertad inmediata de Florence Cassez, por violaciones graves al debido proceso, luego de que hubiera pasado seis años en prisión.

Sobre el caso de la vacuna “fantasma” el presidente Andrés Manuel añadió que “dicen que el señor iba así, y que llamó mucho la atención de que iba un familiar detrás con una cámara, entonces, la enfermera que es una voluntaria, eso es lo que ella expresa, dice que cuando le puso el piquete estaba nerviosa porque estaba la cámara, que eso no es usual, y que en efecto le sacó la aguja y no le puso y que los mismos familiares dijeron: no le pusieron la vacuna y ahí mismo todos decidieron ponerle la vacuna”.

También el mandatario pidió pasar un video de un adulto mayor “gruñón”, quien profirió una serie de groserías al personal médico al ser vacunado contra el Covid-19, pero antes le fueron ocultadas las malas palabras para mostrarlo en la conferencia mañanera.

